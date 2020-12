Séance de rattrapage

Aujourd'hui, des raretés et des inédits issus de disques oubliés, car la mémoire du monde musical, c'est bien André Tubeuf dont nous fêterons les 90 ans. Relax, on s'occupe de tout !

Pour ce dernier jour de la semaine, Relax vous accompagne avec plusieurs disques oubliés depuis la rentrée : Beethoven par le flûtiste Emmanuel Pahud, les Concertos pour violon de Tartini par Evgeny Sviridov ou encore Haendel et ses Suites pour clavecin revues par Pierre Hantaï. Nous fêterons également les 90 ans du jeune André Tubeuf, mémoire de la musique, étincelant critique musical et fin connaisseur de l’histoire du Lied allemand. De Mozart et Beethoven à Mahler et Strauss en passant par Schubert, Schumann, Brahms et Wolf, c’est tout un pan de la culture européenne et de l’histoire de la musique. Tubeuf, mémoire vivante. Relax, tendez l’oreille, savourez : raretés, festivités, et mémoire retrouvée !

La Discothèque idéale de France Musique : Florilège de Charles Trenet