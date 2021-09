Relax ! avec un mélange de saison

Florilège de nouveautés, de coups de cœur et de grands classiques, avec un focus sur Lise Davidsen, puis le disque de légende du jour : le concerto pour violon d'Erich Wolfgang Korngold par Jascha Heifetz.

La soprano Lise Davidsen est née le 8 février 1987 à Stokke, une petite ville en Norvège. Elle a fait ses études à l’Académie d’Opéra de Copenhague et à l’Académie Grieg de Bergen. Elle a remporté plusieurs prix et distinctions comme le prix HSBC du Festival d’Aix-en-Provence ou le Premier prix du Concours de chant Hans Gabor Belvedere à Amsterdam.

La chanteuse, qui a fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 2019 dans La Dame de piques, est aujourd'hui invitée sur de nombreuses scènes internationales.

En 2019, elle sort son premier album solo qui se hisse à la première place du UK Classical Charts le mois qui suit sa sortie. En 2021/2022, elle sera Eva dans Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Wagner au Met en octobre. Elle y chantera ensuite le rôle-titre d’Ariane à Naxos en mars 2022, avant d’interpréter Elektra.

Disque de légende : le Concerto pour violon d'Erich Wolfgang Korngold par Jascha Heifetz