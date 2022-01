Une émission rien que pour vous !

Une première partie d'émission consacrée à quelques concerts du week-end : Lukas Geniušas à Lyon, Lucas Debargue et la Biennale de quatuors à cordes 2022 à la Philharmonie de Paris mais aussi l'opéra Elisir d'amore au théâtre des Champs-Élysées ; puis des choix d’auditeurs pour clôturer ce Relax.

Parmi les concerts du week-end évoqués par Lionel Esparza :

Lukas Geniušas joue Schubert et Chopin dans la Salle Molière à Lyon le 14 janvier : ``

"Le pianiste Lukas Geniušas pénètre au tréfonds de l’âme par des interprétations visionnaires où sa riche palette sonore, ses capacités digitales impressionnantes, la fulgurance de son jeu et la limpidité de son toucher font des miracles. Un grand parmi les grands qui se produit pour la première fois à Piano à Lyon, salle Molière le 14 janvier. Au programme, Schubert, Chopin et des Valses de Reynaldo Hahn..." Piano à Lyon

Lucas Debargue à la Philharmonie de Paris le 15 janvier :

"Programme éclectique et savamment équilibré, à son image, pour le récital de Lucas Debargue. Bach y côtoie Scriabine et Fauré y répond à Schumann.

Son apparition, en 2015, au Concours Tchaïkovski avait convaincu le monde musical en l’espace de deux concerts. Depuis, celui que Valery Gergiev avait pris sous son aile n’a pas chômé, loin de là : tout en peaufinant une technique un temps marquée par son parcours atypique (il n’a décidé qu’au début de la vingtaine de s’orienter vraiment vers la musique), il a collaboré avec les plus grands tout en conservant sa fraîcheur de vues, sa curiosité et sa capacité à se laisser vraiment habiter par une musique qui semble parler à travers lui. « Le plus russe des pianistes français », comme il est parfois surnommé, interprète notamment la courte Quatrième Sonate de Scriabine, dans laquelle le compositeur révèle une nouvelle liberté." Philharmonie de Paris

L'Elisir d'amore, opéra de Gaetano Donizetti au Théâtre des Champs-Élysées le 15 janvier :

" Étiqueté opera buffa, L’Elixir d’amour a longtemps été l’opéra le plus populaire de Donizetti grâce à un enchaînement presque continu de mélodies enchanteresses. Il convoque le « bouffon » requis en la personne du charlatan Dulcamara, qui dans un seul air réussit la prouesse de réunir le maximum de mots en un minimum de notes ! Mais l’intrigue de L’Elixir fait aussi la part belle au lyrisme quand Nemorino recourt à la magie dans l’espoir de gagner le cœur de la riche et volage Adina. Les arias languissants du ténor contrastent alors avec ceux espiègles de la soprano. Et comme toutes les belles histoires, tout cela finit bien et tous deux voguent vers le bonheur. La verve bouffonne de Rossini n’est jamais loin mais déjà pointe tout le lyrisme du romantisme à venir. Le facétieux Nicola Ulivieri endosse ici les habits du charlatan tandis que roucoulent vers des jours heureux Jodie Devos et Cyrille Dubois." Théâtre des Champs-Élysées

Biennale de quatuors à cordes 2022 à la Philharmonie de Paris du 12 au 23 janvier 2022

"La Biennale de quatuors à cordes prend l’oeuvre de Dvořák pour fil rouge." Philharmonie de Paris

Disque de légende : Préludes et fugues pour piano de Dmitri Chostakovitch par Tatiana Nikolaïeva.