Aujourd'hui dans Relax!, portrait discographique de la violoniste Janine Jansen. Et en disque de légende, l'opéra Hänsel und Gretel de Humperdinck dirigé par Herbert von Karajan, dans une version de 1953.

Portrait discographique de Janine Jansen

La violoniste Janine Jansen est issue d’une famille de musiciens. Son père, organiste, joue également de la harpe et du piano et sa mère est cantatrice en musique classique. Son frère David est harpiste et organiste et son autre frère, Maarten, est violoncelliste. Enfin, leur oncle, Peter Kooy, est une voix de basse qui a chanté notamment avec Philippe Herreweghe. Cette affaire de famille renforce l’aspect naturel et modeste de sa musique, et les particularités de son jeu.

Elle fait ses débuts en public en 1997 avec le Concertgebouw d'Amsterdam, et est depuis devenue célèbre dans son pays, recevant en septembre 2003 le prix néerlandais de la musique par le Ministère de la Culture. Ses apparitions en 2006 au Waldbühne de Berlin, avec l'Orchestre philharmonique devant 25 000 spectateurs, et en 2008 au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles où elle joue à guichets fermés, ont étendu sa renommée de violoniste internationale.

Disques de légende : Hänsel et Gretel de Humperdinck dirigé par Herbert von Karajan