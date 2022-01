Aujourd'hui portrait discographique du violoniste Augustin Dumay. Et pour Disque de Légende, l'opéra "Samson et Dalila" de Saint-Saëns dirigé par Georges Prêtre.

Portrait discographique d'Augustin Dumay :

Né en 1949 Augustin Dumay connaît son premier choc musical lors d’un concert de Nathan Milstein alors qu’il est encore un tout petit garçon, et commence le violon à l’âge de 5 ans. Au conservatoire de Paris il entre dans la classe de Roland Charmy, et celle de Jean Hubeau en musique de chambre. Nathan Milstein reparait dans la vie d’Augustin Dumay : il le remarque et prophétise qu’il sera “l’un des plus grands violonistes du 20e siècle”. Il le prend en cours, puis au bout de quelques temps l’envoie étudier avec Arthur Grumiaux. Augustin Dumay bénéficiera ainsi d’un double enseignement : russe d’un côté et franco-belge de l’autre.

La carrière d’Augustin Dumay démarre à la fin des années 60, en musique de chambre, avec les pianistes Michel Dalberto et Michel Béroff, et puis surtout avec Jean-Philippe Collard et Frédéric Lodéon. Ensemble ils forment un trio qui n’a pas de nom mais qu’on appelle “Les 3 mousquetaires”, un magnifique trio, puissant, engagé, romantique au meilleur sens du terme, qui durant les années 70 va dynamiser le monde de la musique en France. Son ami l’altiste Gérard Caussé est aussi bien présent dans sa discographie.

Autre grande rencontre, la pianiste portugaise Maria Joao Pires. Un duo étrange, basé sur de l’amour puisqu’ils ont été un couple à la ville, mais surtout sur une improbable et fructueuse rencontre musicale. C’est au début des années 90 qu’ils sont amenés à jouer ensemble. Augustin Dumay dit lui-même qu’ils étaient trop différents humainement et artistiquement pour que ça marche, mais dès la première répétition ce fut tellement extraordinaire, qu’il se sont dit : “on va jouer ensemble toute notre vie”.

Parallèlement à sa carrière de violoniste, Augustin Dumay a développé une activité de chef d'orchestre. Depuis très longtemps il tâte de la baguette, encouragé par ses rapports particuliers avec de grands chefs, Herbert von Karajan ou Seiji Ozawa.

De 2003 à 2013, Il a été Directeur musical de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, et en 2011 il est nommé Directeur Musical du Kansai Philharmonic Orchestra d’Osaka.

Augustin Dumay se consacre également à l’enseignement. En 2004 il rejoint la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Belgique avec Jose van Dam, le Quatuor Artemis, Miguel Da Silva et d’autres, pour refonder la prestigieuse école. Il y est Maître en résidence.

Disques de légende :