Relax ! en compagnie du pianiste Jean-Yves Thibaudet

Aujourd'hui dans Relax!, nous recevons le pianiste Jean-Yves Thibaudet pour évoquer la récente sortie de son album Carte Blanche, le 10 septembre dernier sur le label Decca. Dans Disques de légende, nous écoutons Paul Paray diriger Chabrier, avec l'Orchestre Symphonique de Détroit pour Mercury.

Le pianiste Jean-Yves Thibaudet est né en 1961 à Lyon. Il commence le piano à l'âge de cinq ans et joue pour la première fois en public deux ans plus tard. À douze ans, il entre au Conservatoire de Paris, où il travaille sous la direction d'Aldo Ciccolini et Lucette Descaves, qui a bien connu Maurice Ravel et a collaboré avec lui. À quinze ans, Jean-Yves Thibaudet obtient le Premier Prix du Conservatoire de Paris et, trois ans plus tard, figure en première place desYoung Concert Artists Auditionsà New York. En 1979 il remporte le deuxième prix du Concours international de piano de Cleveland.

Sa carrière commence véritablement en 1981, d'abord quand il remporte leNew York Young Concert Artists' Trust, puis quand il signe, peu de temps après, un contrat d'exclusivité chez Decca, où Jean-Yves Thibaudet devient un ambassadeur de la musique française à l’étranger. Avec ses enregistrements de Ravel, Debussy et Satie, il s'affirme comme l'un des pianistes français le plus connu à l'étranger, particulièrement aux Etats-Unis. Sa virtuosité a impressionné le grand Vladimir Horowitz lui-même ! Parallèlement à sa carrière de soliste, il est un complice recherché dans la musique de chambre et a déjà accompagné les grandes voix telles Renée Fleming, Cecilia Bartoli, Angelika Kirchschlager, ou encore des solistes comme Yuri Bashmet, Julia Fischer ou Truls Mørk.

Sortie du disque Carte Blanche le 10 septembre 2021 sur le label Decca

Disques de légende : Paul Paray dirige Chabrier, avec l'Orchestre Symphonique de Détroit

