De belles sorties, et un chant d’amour…

Bruno Procopio lance le projet Jeune Orchestre Rameau, dans le cadre du Festival Les Nuits Musicales de Mazan, l'occasion de revenir sur la figure musicale qu'est Bruno Procopio, grand claveciniste et chef d'orchestre, fondateur du label Paraty et animateur multi casquettes...

Le JOR - Jeune Orchestre Rameau accueille à la Boiserie de Mazan (lieu de résidence de l’orchestre), du 25 au 31 octobre 2021, des jeunes musiciens issus des grands conservatoires supérieurs de musique du monde entier et en voie de professionnalisation, désireux de se former à la musique française sur instruments d’époque.

"Rameau a toujours été mon compositeur de prédilection, la beauté de son œuvre m’anime et m’inspire depuis mon enfance, non seulement les œuvres pour clavecin mais surtout les œuvres orchestrales et vocale."

Bruno Procopio, directeur musical