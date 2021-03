Les nouveautés du mois de mars

Relax ! vous présente les deux dernières sorties du monde musical : Sandrine Viau sort son nouveau disque, "Clair-Obscur" chez Alpha Classics tandis que Gilles Cantagrel revient "Sur les traces de J.-S. Bach" dans son dernier ouvrage.

Le disque du jour : Clair-Obscur par la soprano Sandrine Piau

« Mes proches connaissent cette obsession qui ne me quitte jamais totalement. L’antagonisme entre lumière et obscurité. Le clair-obscur, l’entre deux… » Sandrine Piau.

C'est un très beau programme que nous offrent Sandrine Piau et le chef Jean-François Verdier. Accompagné de l'Orchestre Victor Hugo, la soprano chemine au travers des différentes "saisons de la vie", dit-elle, de la froideur de la forêt rhénane du Waldgespräch de Zemlinsky au soleil de Morgen de Richard Strauss. Cette programmation post-wagnérienne offre une musique capiteuse, tournée vers un romantisme de la nuit, comme une belle rencontre entre le Caravage et Baudelaire.

Sur les traces de J.-S. Bach avec Gilles Cantagrel

Le musicologue Gilles Cantagrel a dédié sa vie au Cantor de Leipzig. L'ouvrage Bach en son temps, paru en 1982, est devenu un incontournable, puisqu'il regroupe plus de 400 textes d'époque émanant du compositeur, de ses contemporains et de divers témoins du XVIIIe siècle. Gilles Cantagrel nous offrait, à cette occasion, un voyage thématique au coeur du personnage Bach, bien loin des clichés et idées reçues.

« Un compositeur très peu connu de son vivant ? Faux, on l’appelait alors le "mondialement célèbre Bach".

Oublié après sa mort en 1750 ? Pas du tout, Beethoven et Mozart jouaient ses œuvres et les admiraient. » Gilles Cantagrel.

Gilles Cantagrel part cette année Sur les traces de J.-S. Bach et combat, une nouvelle fois, les contrevérités qui ont forgé un mythe qui engloutit l'homme. En détaillant chaque aspect de sa vie et de son héritage, le musicologue nous donne des clés afin de mesurer l’importance et la portée de l'oeuvre de Bach. Livre riche en anecdotes et découvertes, Sur les traces de J.-S. Bach dévoile un familier méconnu, une musique tant de fois entendue, si révérée, mais jamais tout à fait comprise.

