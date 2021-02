Portrait de Michel Garcin

La maison Erato est créée en janvier 1953 par Philippe Loury qui engage un jeune étudiant Michel Garcin, afin de produire des enregistrements d'œuvres inconnues du grand public. Son premier enregistrement d'œuvres françaises du XVIIIe siècle par Jean-François Paillard est une révélation.

Michel Garcin est le premier grand producteur de disque de la maison Erato, lorsque la fonction de directeur artistique se développe un peu partout dans le monde. Il développera un catalogue ambitieux autour du répertoire baroque complètement délaissé à cette époque. Parmi ses grandes collaborations se trouvent Jean-Pierre Rampal, Lily Laskine et Pierre Pierlot. L'enregistrement des Concertos Brandebourgeois par Jean-François Paillard pour le 20e anniversaire de la firme en 1973, marque l'apogée de l'entreprise, la critique est unanime et c'est encore la version la plus vendue dans l'histoire du disque.