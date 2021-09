Quelques nouveautés...

Programme varié aujourd'hui dans Relax, avec en focus deux nouveautés: le disque On DSCH du pianiste Igor Levit sorti la semaine dernière, et le disque BariTenor du chanteur Michael Spyres qui sortira ce vendredi. Et en disque de légende, deux concertos de Lalo et Saint-Saëns par Pierre Fournier.

