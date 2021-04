Portrait de Renata Scotto

Portrait musical de la grande Renata Scotto qui pendant plus de quarante ans, mena une carrière hors du commun ; insurpassable Cio-Cio-San, tant sur le plan vocal que sur l'incarnation, elle ne limita pourtant pas son répertoire, prenant tous les risques, de Strauss au Bel Canto.

La soprano italienne Renata Scotto naît à Savone le 24 février 1934. Issue d’un milieu très humble, c’est son oncle qui lui fait découvrir l’opéra. Elle pense d’abord être contralto, mais découvre plus tard qu’elle est en réalité soprano lyrique.

Elle fait ses débuts sur la scène de sa ville natale à seulement dix-huit ans, chantant Violetta dans La Traviata de Verdi, qui devient l’un de ses rôles fétiches. L’année suivante, elle débute un autre standard de son répertoire à Savone, cette fois-ci Cio-Cio-San dans Madame Butterfly.

Sa carrière décolle en 1957 lors du Festival d'Edimburg, quand elle remplace Maria Callas qui chante Amina dans La Somnambule de Bellini ; trop épuisée pour assurer une 5ème représentation non prévue. C’est donc Renata Scotto qui s'impose dès lors comme l’une des plus grandes voix de la génération post-Callas. Pendant les années qui suivent, elle chantera de nombreux rôles de soprano colorature.

Cependant en 1970, elle assure l’une des représentations les plus difficiles de sa carrière quand elle doit chanter Elena des Vêpres Siciliennes de Verdi à La Scala, et qu’une cabale de nostalgiques de la Divine hurlent « Viva Callas ». Cette dernière est justement dans le public et ovationne Scotto à la fin de sa performance.

Disques de légende