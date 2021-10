Des disques neufs et des places à gagner !

Aujourd'hui, tentez de gagner des places pour le concert de Renée Fleming de ce vendredi au Théâtre des Champs-Elysées. Quelques nouveautés discographiques : L'Orfeo de Monteverdi par Leonardo Garcia Alarcon ou Chopin par Anne Gastinel et Claire Desert, avec une Sonate pour violoncelle et piano.

Tentez de gagner des places pour le concert du vendredi 22 octobre de Renée Fleming au Théâtre des Champs-Elysées en répondant correctement à la question de Lionel Esparza !

Le coup de cœur du jour

Parmi toutes les nouveautés desquelles nous parlerons aujourd'hui, découvrez le disque L'Orfeo de Monteverdi par le chef Leonardo Garcia Alarcon, sorti récemment sur le label Alpha, avec le Choeur de Chambre de Namur et la Cappella Mediterranea.

Le chef d'origine chilienne Emiliano Gonzalez Toro donnait lui aussi une version de l'Orfeo dans un disque paru l'an dernier. Leonardo Garcia Alarcon, lui, est argentin et à peu près de la même génération qu'Emiliano Gonzales Toro. Les deux chefs proposent deux versions de l'Orfeo, dans des esthétiques différentes : un Orfeo Apollinien, tendant vers le céleste pour Emiliano Gonzales Toro, et un Orfeo Dionysiaque pour Alarcon avec un orchestre plus brut, incarné, et des voix plus terriennes. Il est fascinant de constater que, pour une même époque et des musiciens de génération proche, on aboutisse à des résultats aussi opposés – mais tout aussi admirables…

