Un miracle venu de Norvège !

Le disque de l'année vient de sortir ! La chanteuse norvégienne Lise Davidsen chante dans son nouveau disque Les Mélodies d'Edouard Grieg accompagnée par le pianiste Leif Ove Andsnes. Nous reviendrons également sur le hors-série d'Opéra Magazine consacré à l'histoire des grands Festivals.

Le nouveau disque de la soprano norvégienne Lise Davidsen sortait chez Decca le 7 janvier dernier.

C'est sans doute le disque du mois, sinon de l'année... Avec le pianiste Leif Ove Andsnes, Lise Davidsen signe un disque magistral qui force l’admiration, une merveille dans un répertoire inattendu : Les Mélodiesd'Edouard Grieg. Lise Davidsen - habituée à un répertoire allemand et du nord - chante ici dans sa langue natale, et fait preuve d'une musicalité ahurissante. Une voix formidable, puissante, veloutée, sombre... Bref, une artiste fascinante et lumineuse.

Opéra Magazine publie un hors-série "Les grands Festivals" consacré à l'histoire de huit grands Festivals internationaux, d'Aix en Provence à Orange... Richement illustré de photographies ou d'interviews avec les directeurs actuels.

