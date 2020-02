Relax! en compagnie de Patricia Petibon

Pour son grand retour au disque après 5 années d'absence, la soprano de renommée internationale, Patricia Petibon dévoile son nouvel album-récital : « L'amour, La Mort, La Mer »

Le lien [entre l'amour, la mort et la mer], c'est une trinité un peu philosophique, métaphorique de la mer nous relie. C'est une réflexion et une introspection, surtout, ça vient de cette passion que j'ai pour la Grèce,L’IliadeetL'Odyssée et le personnage d'Ulysse"