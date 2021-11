Retour sur l'année 1886, qui voit naître les deux œuvres les plus connues de Camille Saint-Saëns: le Carnaval des Animaux et la 3e Symphonie pour orgue, mais également la Sonate pour violon et piano de César Franck. En disque de légende, nous écoutons Wozzeck d'Alban Berg par Christoph von Dohnányi.

Cette année-là... 1886 en musique !, © Camille Saint-Saëns