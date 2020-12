Le jeune Ricercar !

Il y a 40 ans, Jérôme Lejeune, musicologue, gambiste et directeur artistique, se lance dans l’aventure de la création d’un label destiné à la musique ancienne et baroque : Ricercar ! Une marque d’excellence privilégiant des artistes belges et des œuvres liées aux écoles musicales de ce pays.

Masters of the German Baroque, © Ricercar 2020