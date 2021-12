Au sommaire du Classica des mois de décembre et janvier, un dossier Mozart et ses légendes, un tour dans l'univers de William Christie ou encore un entretien avec Howard Shore. Et en disque de légende, Dietrich Fischer-Dieskau avec Wilhelm Furtwängler dirigeant le Philharmonia Orchestra en 1952.

