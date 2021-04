Portrait de Dimitri Mitropoulos

Considéré comme "un fanatique qui a vendu son âme à la musique", Dimitri Mitropoulos d'une générosité légendaire est l'un des plus grands chefs de sa génération. Pianiste mais aussi compositeur, il avait une personnalité très iconoclaste mais parfois tourmentée.

Dimitri Mitropoulos est l'un des grands musiciens charismatiques que la Grèce ait donné et, avec Maria Callas, le musicien classique le plus important issu de ce pays au XXe siècle.

Pourvu d'une phénoménale mémoire qui lui permettait de diriger sans partition, il aborde le répertoire dans une esthétique engagée et incisive, arrachant aux musiciens qu'il dirige tout leur potentiel.

Dimitri Mitropoulos naît à Athène dans une famille de la classe moyenne non musicienne et très religieuse. Dimitri sculpte une petite flûte à cinq ans et se met au piano, dès l'âge de sept ans, avec le pianiste italien Achilleas Delbuono.

À seize ans, lors d'un voyage à Rome pendant l'été 1912, il découvre son idéal de vie mis en pratique : Saint-François d'Assises. Les austères règles de vie franciscaine deviendront pour lui naturelles, parce qu'issues d'une dimension spirituelle. Comme François s'est donné au Christ, Dimitri se donne entièrement à la musique, à l'essence de chaque partition nouvelle, avec autant de foi que le Saint prêchant aux oiseaux

En 1921, Mitropoulos se rend à bERLIN pour se perfectionner au piano à la Hochschule für Musik dans la classe du compositeur et professeur Ferruccio Busoni En 1922, il lui présente Eine Griechishe Sonate (1920–21), une œuvre pour piano composée à Bruxelles, sa plus vaste par ses dimensions à cette date. Busoni la reçoit mal et cela provoque chez Mitropoulos un choc qui le prive pour longtemps de l'envie de composer. Busoni le pousse à abandonner la composition et à choisir la direction d'orchestre. Néanmoins Mitropoulos restera profondément influencé par l'esthétique de Busoni et on en retrouvera des éléments tout au long de sa carrière d'artiste.

Sa carrière est propulsée par un heureux concours de circonstances. Invité par l'Orchestre Philharmonique de Berlin pour un concert avec le pianiste Egon Petri, il a l'occasion de marquer les esprits. Fort du succès berlinois, Dimitri Mitropoulos entreprend une carrière internationale de pianiste et de chef d'orchestre.

En janvier 1937 à la suite d'Ormandy, il est nommé directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Minneapolis, et commence ainsi sa carrière américaine qu'il poursuit au sein du prestigieux Orchestre Philharmonique de New York en 1949.

Parallèlement à son travail avec le symphonique, Mitropoulos a une carrière importante dans le répertoire lyrique et y connaît ses plus grands triomphes avec des interprétations musicalement et dramatiquement, vives et incisives.

Outre son activité new-yorkaise et américaine, dès le début des années 1950, il est invité régulièrement en Europe, lorsqu'il n'est pas en déplacement avec son orchestre.

En 1957, victime d'une virulente campagne de presse touchant à sa vie privée, qualifié d'homme solitaire, sans femme, il abandonne son poste à la Philharmonie de New-York et est remplacé par son élève et protégé Leonard Bernstein qui co-dirigeait avec lui cette saison-là. Mitropoulos ne s'est jamais marié, il était connu comme homosexuel et n'éprouvait pas la nécessité d'un "mariage cosmétique" et malgré les critiques ne manquait pas de panache, il aurait déploré : « Quel dommage que je sois condamné pour de la luxure. Je n'ai pas le temps de me le permettre ! »

Dimitri Mitropoulos est un chef qui a surtout excellé dans le champ du dernier romantisme et la musique du XXe siècle. À New York, il a créé près de cinquante œuvres contemporaines, et a reçu la Médaille d'Honneur Mahler américaine en 1950 pour son travail de promotion de la musique du compositeur.

