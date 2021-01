Cette année là... 1865 en musique !

Portrait en musique de l'année 1865, qui marque la création de "Tristan et Isolde" de Richard Wagner. Cette année-là, c'est aussi celle de "La Belle Hélène" de Jacques Offenbach, du "Cantique de Jean Racine" de Gabriel Fauré ou encore celle de la publication de la "Danse Macabre" de Franz Liszt...

I / L'année 1865 en musique

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Relax ! Cette année là... 1936 en musique !

II / Dans la discographie de Xavier Phillips

Xavier Phillips commence le violoncelle à l’âge de 6 ans et entre à 15 ans au CNSM de Paris, dans la classe de Philippe Muller. Il obtient son prix en 1989 avant d'être récompensé dans de prestigieux concours internationaux : Jeunesses Musicales de Belgrade, Concours Tchaikovski de Moscou, Concours d’Helsinki. En 1990, il remporte le 3ème prix au Concours Rostropovitch. Remarqué par le grand maître russe, c'est auprès de ce dernier que Xavier Phillips va parachever sa formation musicale.

Le répertoire discographique de Xavier Phillips est très éclectique. Il enregistre un disque consacré à Ravel avec son frère (le violoniste Jean-Marc Phillips-Vajabedian) et le pianiste Emmanuel Strosser, mais aussi Kodaly, Chostakovitch, de la musique contemporaine et arménienne...

à réécouter émission Le concert de 20h Deux concerts au féminin, avec la Maîtrise de Radio France, puis des musiciens du Philhar et Xavier Phillips

Disques de légende : Rameau "Le Grand Théâtre de l'Amour"