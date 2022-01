Marie-Antoinette et la musique, le nouveau livre de Patrick Barbier

Aujourd'hui, nous recevons l'auteur Patrick Barbier pour son nouveau livre Marie-Antoinette et la musique, qui sort ce mercredi aux éditions Grasset. Et en disque de légende, nous écouterons les premiers enregistrements Verdi et Puccini de la soprano américaine Leontyne Price, en 1961.

Parution le 12 janvier 2022 du livre de Patrick Barbier, "Marie-Antoinette et la musique", aux éditions Grasset.

Peu de femmes ont à ce point excité les passions, poussé aux commentaires les plus contradictoires, suscité autant de biographies. Marie-Antoinette n’est pas une reine comme les autres et l’on tend à la redécouvrir aujourd’hui sous des aspects moins connus. Le présent ouvrage se penche pour la première fois sur les liens forts qu’elle a entretenus avec la musique : ses études à Vienne, sa découverte du monde musical français, sa passion pour la harpe, le pianoforte et le chant, mais aussi pour l’opéra et l’opéra-comique. Par son soutien sans faille aux spectacles de la cour ou de Paris, elle a marqué sa volonté d’internationaliser un répertoire jusque-là très franco-centré. Au fil des pages, depuis son arrivée à l’âge de 14 ans jusqu’aux jours sombres des Tuileries, on découvre le rôle important qu’elle a joué dans la société culturelle de la fin du XVIIIe siècle, ses liens avec le public des théâtres et avec les artistes, ainsi que l’influence qu’elle a exercée sur l’évolution du répertoire et les progrès techniques des instruments. Tout au long d’une étude transversale qui unit la musique et les arts, mais aussi la politique, la société et des anecdotes de la vie quotidienne, Patrick Barbier propose un regard nouveau sur celle qui a été la reine mécène la plus mélomane et musicienne de l’histoire de France.

Disques de légende : Le premier grand récital Verdi et Puccini de Leontyne Price, dans un enregistrement de 1961