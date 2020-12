Au sommaire, des nouveautés & choix d'auditeurs, et une évocation du livre "Musique et sentiments" de Charles Rosen, dans lequel l'auteur se demande comment la musique exprime les sentiments et émotions à travers les âges. Et notre légende du jour est le célèbre album de Miles Davis, "Kind of Blue".

Camille Corot, "Orphée ramenant Eurydice des enfers". Peinture à l'huile, 1861, © Getty / Hulton Fine Art Collection