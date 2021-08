Les grands enregistrements d'Evgeny Kissin

Aujourd'hui, on entre dans la discographie du pianiste russe Evgeny Kissin, qui fêtera le 10 octobre prochain ses 50 ans. Et en disque de légende, nous écouterons l'intégrale des concertos pour violon de Mozart par Gidon Kremer, avec Nikolaus Harnoncourt et l'Orchestre Philharmonique de Vienne.

Virtuosité, puissance, bouillonnement, contrôle du jeu... les qualités pianistiques d'Evgeny Kissin sont nombreuses et sa palette de nuances et de couleurs extraordinaire. Le pianiste russe fêtera le 10 octobre prochain ses 50 ans, l'occasion de revenir sur sa discographie et sa vie...

L'enfant prodige

Evgeny Kissin naît au sein d’une famille moscovite juive, d’un père ingénieur et d’une mère professeur de piano. Il est extrêmement précoce et se met au piano dès l’âge de deux ans. Il est admis au sein de la prestigieuse Académie russe de musique Gnessine à six ans seulement, dans la classe d’Anna Pavlova Kantor. Sa mère ne va pas lui enseigner la musique mais le suivra longtemps dans sa carrière. Il est reconnu enfant prodige lorsque, à dix ans seulement, il interprète le Concerto pour piano n°20 de Mozart. Peu de temps après, il interprète avec brio à Moscou deux concertos de Chopin.

Une rapide reconnaissance internationale

L'année 1986 voit ses débuts sur la scène internationale, avec une tournée passant par Berlin, Londres et le Japon. Il entre définitivement dans la cour des grands, en se produisant sous la baguette d’Herbert von Karajan en 1988, dans le Concerto pour piano n°1 de Tchaikovski. Deux ans plus tard, il fait ses débuts aux Proms de Londres et aux Etats-Unis, accompagné par l’Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Zubin Mehta.

En 1992, il s’installe aux Etats-Unis avec sa famille et son professeur. Plus récemment, la saison 2015-2016 est une saison de consécration américaine. Invité à la série Perspective du Carnegie Hall, il y donne deux récitals en moins d’une semaine. Puis il se produit dans tous Etats-Unis avec, notamment, l’Orchestre Philharmonique de New-York, les orchestres symphoniques de Boston et de Chicago, et l’Orchestre du Met.

Prochaines dates de concerts en France :

18 janvier 2022 à Toulouse et 22 janvier 2022 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris

Disques de légende : L'intégrale des concertos pour violon de Mozart par Gidon Kremer, Nikolaus Harnoncourt et l'Orchestre Philharmonique de Vienne