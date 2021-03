Cabinet de curiosités : Arianna Savall, Ensemble Diskantores, Fernande Decruck

Au programme de Relax!, quelques curiosités : le dernier disque de la soprano et harpiste Arianna Savall, des polyphonies hollandaises du XIVème siècle, et la musique de Fernande Decruck. Et à 16h, on se penche sur la première séance d'enregistrement du ténor Enrico Caruso, le 11 avril 1902...

La harpiste et soprano espagnole Arianna Savall en 2009, © Petter Johansen