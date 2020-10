Rossini mode d'emploi

Chantal Cazaux poursuit sa série littéraire sur les grands compositeurs avec un nouvel ouvrage consacré à Rossini paru en août dernier. L'occasion de revenir sur la carrière de ce maître de l'opéra, véritable star de son époque.

Le nouvel ouvrage de la série mode d'emploi de Chantal Cazaux s'arrête sur l'oeuvre de Gioacchino Rossini. Le livre, richement illustré, revient sur la vie du compositeur, s'arrête sur ses plus grandes pièces et propose une liste des grands interprètes de son oeuvre.

Rossini, s'il est aujourd'hui bien connu pour ses opéras, est, de son vivant, une véritable star. L'opéra est le grand divertissement du XIXe siècle - comme le cinéma sera celui du XXe - et Rossini connait grâce à ses compositions une carrière fulgurante et un succès européen. A 25 ans, il est déjà célèbre et en 1820, alors qu'il n'a que 30 ans, il est au faîte de sa carrière ! Il fréquente les femmes et les milieux mondains.

Pourtant, en 1830 commence une période plus difficile de sa vie et, malgré son talent et son train de vie, l'artiste s'engage dans la dépression...

