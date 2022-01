Portrait du chef Erich Kleiber

Aujourd'hui dans Relax!, portrait du chef d'orchestre autrichien Erich Kleiber, père de Carlos Kleiber. En disque de légende, nous écouterons "La Chasse" de Janequin par l'Ensemble Clément Janequin.

Erich Kleiber (1890 - 1956) est un chef d'orchestre autrichien. Il est le père de Carlos Kleiber, également chef d'orchestre. Il devient directeur musical de l'opéra de Berlin, où il crée de nombreuses œuvres, en particulier, Wozzeck, l'opéra d'Alban Berg en 1925, et Christophe Colombde Darius Milhaud en 1930.

Révolté par la bêtise nazi, il quitte l'Europe et s'installe avec sa famille à Buenos Aires en 1937. Jusqu'en 1949, il y donne tout le répertoire allemand et en particulier Wagner. Il revient ensuite en Europe, dirige au Covent Garden (1950-1953), est nommé premier chef à l'Opéra de Berlin (est) en 1954, mais rompt son contrat en 1955, sans avoir dirigé une seule fois pour protester contre les interférences politiques du régime communiste.

Erich Kleiber faisait partie de la “génération dorée” des chefs d'orchestre austro-allemands, celle de Bruno Walter, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler, Hans Knappertsbusch, Clemens Krauss, Fritz Busch et Karl Böhm. Comme eux, il possédait un sérieux et une dignité dans la conduite orchestrale qui le font paraître, en comparaison, moins exubérant et émotif que son fils, avec un style sans pathos et toujours très élégant.

Parmi les enregistrements mémorables qu'il a laissés : ses Noces de Figaro, enregistrées en 1955 avec l'orchestre philharmonique de Vienne, Le Chevalier à la Rosede Richard Strauss avec le même orchestre ou encore plusieurs versions de Tristan et Isolde. Mais le sommet de son œuvre reste sa version exceptionnelle et incomparable de la 9ème symphonie de Beethoven en 1952 avec ce même orchestre philharmonique de Vienne.

Disques de légende : "La Chasse" de Janequin par l'Ensemble Clément Janequin