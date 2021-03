Portrait de Felicity Lott

Portait de la plus francophone des sopranos britanniques, Felicity Lott. Retour sur sa carrière internationale et sur ses grands succès français portés par Offenbach, Berlioz ou encore Reynaldo Hahn.

De la professeure d'anglais à la Diva

Née le 08 mai 1947 dans une famille de musiciens amateurs, Felicity Lott commence tôt l’apprentissage du piano et du violon, avant d’aborder le chant. Passionnée par la culture française, elle décide de suivre une licence de français et de latin à l'Université de Londres. C'est pour devenir assistante d'anglais à Voiron qu'elle vient en France durant l'année 1969. Elle s'inscrit tout de même au Conservatoire de Grenoble où son professeur l'incite à persévérer. De retour à Londres, elle entre à la Royal Academy of music.

Une carrière internationale

L'année 1975 marque les débuts de Felicity Lott à l’English National Opera, où elle endosse le rôle de Pamina dans La Flûte enchantée de Mozart. L’année suivante, elle collabore à la création de We come to the River de Hans Werner Henze à Covent Garden. Les rôles de la Comtesse Madeleine dans Capriccio de Richard Strauss à Glyndebourne, et de La Grande Duchesse de Gerolstein chez Offenbach, font sa renommée. Elle défend d'ailleurs, tout au long de sa carrière, le genre de l'opérette et prend une place de choix dans le coeur des français pour son interprétation de La Belle Helène en 2000, sous la baguette de Marc Minkowski et une mise en scène mémorable de Laurent Pelly.

Felicity Lott ne s'est pas distinguée qu'avec des rôles drolatiques. Elle s'illustre également dans le récital en compagnie du pianiste Graham Johnson. Les lieder allemands de Strauss, Schubert, Brahms ou Wolf y côtoient les mélodies françaises et anglaises de Chabrier, ReynaldoHahn ou encore Walton.

