Portrait de Frank Martin

Aujourd'hui dans Relax, portrait du compositeur suisse Frank Martin. Et en Disques de Légende, nous écouterons les sonates pour viole de gambe et clavecin de Bach par Gustav Leonhardt et Wieland Kuijken. Enfin, nous reviendrons sur les concerts de la semaine du Festival Piano aux Jacobins.

Aujourd'hui dans Relax, portrait du compositeur suisse Frank Martin (1890 - 1974)