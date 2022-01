De Haendel à la Tosca

Aujourd'hui dans Relax!, focus sur le dernier livre d'Olivier Rouvière, un vadémécum des opéras italiens de Haendel, puis retour sur les dix sauts de la mort de la Tosca dans un article paru sur Forum Opéra. Et en disque de légende, l'intégrale des symphonies de Beethoven par Karajan, en 1962.

Le livre "Les opéras de Haendel" d'Olivier Rouvière paraissait le 25 novembre 2021 aux éditions Van Dieren.

"Tous les opéras de Haendel, sans exception, ont été enregistrés et sont à portée d’oreille et la bibliographie sur le compositeur saxon est assez étoffée. Il manquait cependant un vade-mecum à sa production opératique. C’est ici le corpus des quarante opéras italiens écrits par Haendel entre 1705 et 1741 qui est traité, n’incluant pas les œuvres qui ont été crées du vivant du compositeur « à la façon d’oratorios ». Pour plus de clarté, Olivier Rouvière n’a pas eu recours aux classifications utilisées par certaines exégètes de l’œuvre haendélienne (opéras magiques, héroïques, tragi-comiques…) mais a choisi de regrouper les œuvres en huit périodes qui suivent la chronologie et sont marquées par des événements dans la carrière du compositeur. Pour chaque opéra, une « fiche » offre une lecture de la dramaturgie musicale des œuvres."

"L'ai-je bien descendu ? Dix sauts de la mort de Tosca", article Forum Opéra de Jean Michel Pennetier paru le jeudi 13 Janvier 2022, une compilation des vidéos des sauts du final de La Tosca.

Disques de légende : L'intégrale des Symphonies de Beethoven par Karajan en 1962