De belles nouveautés du disque

Au programme aujourd’hui une version de l'“Agrippina” de Haendel dans une grandiose distribution, un florilège des “bis” préférés de Marina Chiche, et une ode aux compositrices françaises par Juliette Hurel et Hélène Couvert.

"Compositrices à l'aube du XXème siècle" - paru sous le label Alpha

Collaboratrices et amies depuis plusieurs années, la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert ont choisi de consacrer leur dernier album à cinq compositrices françaises à l'aube de XXe siècle : Mel Bonis, Augusta Holmès, Clémence de Grandval, Cécile Chaminade et Lili Boulanger.

Cinq compositrices qui, au tournant du 20ème siècle, ont dû se faire une place dans un univers essentiellement masculin. Certaines ont étudié avec Camille Saint-Saëns, Frédéric Chopin ou César Franck. D’autres ont partagé les bancs du conservatoire avec Claude Debussy. Toutes ont joué un rôle important dans la vie musicale française dans les années 1900. Ce disque permet de découvrir leur musique de chambre pour flûte et piano.

Haydn 2032 Volume 8 : La Roxolana - paru sous le label Outhere Music

Pour son huitième volume, Haydn2032 prend la route des Balkans. Parmi les « classiques viennois », Joseph Haydn est certainement le compositeur le plus proche de la musique populaire, d’abord parce qu’il a grandi à la campagne et aussi car, contrairement à ses collègues qui travaillaient dans les centres urbains de la monarchie des Habsbourg, Haydn a côtoyé des Croates, des Roms et des Hongrois tout au long de sa vie et ces influences sont omniprésentes dans sa musique.

Giovanni Antonini retrouve ici le Giardino Armonico et met en parallèle la musique de Haydn avec celle d’un autre compositeur : Béla Bartók, qui s’impose ici avec ses Danses populaires roumaines, composées en 1917.

à réécouter émission Musique matin Giovanni Antonini présente le septième opus de l'intégrale des symphonies de Haydn qui devrait aboutir en 2032

"Agrippina" - paru sous le label Erato

Haendel avait seulement 24 ans quand il composa à Venise son troisième opéra et premier grand succès, Agrippina. Son brillant livret signé par le Cardinal Grimani situe l'action dans la Rome impériale : "Quand Agrippine apprend que son époux l'empereur Claude a péri en mer, elle est déterminée à placer son fil Néron sur le trône. Elle est sur le point de parvenir à ses fins lorsque Claude réapparaît par miracle".

Le label Erato présente une nouvelle version de cet opéra dans une distribution grandiose : Joyce DiDonato, Marie-Nicole Lemieux, Elsa Benoit, Jakub Józef Orliński, Franco Fagioli entre autres, accompagnés par l'Ensemble Il Pomo d'Oro que dirige Maxim Emelyanychev.

"Post-scriptum" - paru sous le label NoMadMusic

Dans ce nouvel album, Marina Chiche présente avec son complice musical, le pianiste Aurélien Pontier, un programme très personnel.Une sélection de ses “bis” favoris. Des miniatures, pièces ou autres transcriptions que l’on joue habituellement en rappel à la fin d’un concert. Cet album s’écoute comme un hommage aux grands violonistes, l’autrichien Fritz Kreisler (1875-1962) et le russe naturalisé américain Jascha Heifetz (1901- 1982), violonistes-transcripteurs, maîtres du genre.

Disques de légende : Clara Haskil joue les Scènes d’enfants de Schumann