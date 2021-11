Encore des nouveautés !

Aujourd'hui dans Relax!, plusieurs nouveautés : Bach par Skip Sempé, Schubert par Alexandre Tharaud, Saint-Saëns par le Quatuor Tchalik ou encore Bach et Haendel par Sabine Devieilhe et l'ensemble Pygmalion. Et en disque de légende, nous écoutons Tafelmusik de Telemann par Reinhard Goebel.

Quelques nouveautés aujourd'hui dans Relax!, © Disque de Sabine Devieilhe et l'Ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon (Erato) / Disque d'Alexandre Tharaud (Erato)