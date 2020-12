Le Beethoven des auditeurs

À l'occasion du 250e anniversaire de Beethoven, c'est aujourd'hui une programmation libre et ouverte aux auditeurs ! Entre souvenirs, références, préférences, raretés et incontournables, place à une myriade d'œuvres. Rien de tel pour célébrer un champion de la liberté !

Ludwig Van Beethoven est probablement le compositeur le plus joué dans le monde, aujourd’hui. Visionnaire, il a inventé un langage musical qui parle à tous. Le compositeur allemand en avait bien conscience : il travaillait pour les générations futures et le savait.

C'est naturellement, toute une légion d'artistes qui s'empare aujourd'hui de la folie Beethoven : Daniel Barenboim et le Trio avec piano n°7, le Concerto pour piano n°4 par Clara Haskil, ou encore la 9e symphonie revue par Wilhelm Furtwängler. En avant toutes, pour un Beethoven around the world !

Disques de légende : Beethoven et ses 32 Sonates pour piano par Arthur Schnabel

Complément de programmation musicale

Ludwig van Beethoven

12 Variations on « Ein Mädchen oder Weibchen », op.66

Éric Heidsieck (pianiste)

ERATO

Ludwig van Beethoven

String quartet n°13 op.130

Adolf Busch & Bush Quartet

WARNER