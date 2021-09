Les oubliés de l'été, seconde partie

Aujourd'hui dans Relax, nous poursuivons en première partie d'émission notre série "Les oubliés de l'été", avec de nouveaux albums à découvrir. Et en Disques de légende, nous écouterons les Concertos pour piano n°18 et 20 de Mozart par le pianiste Robert Casadesus et le chef George Szell.

