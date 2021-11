Salade de saison et nouveautés géniales !

George Gershwin compositeur

Porgy and Bess : Acte 2 scene 1 : Honey,we sure goin' strut our stuff today , Bess, you is my woman now

Simon Rattle : chef d'orchestre, Orchestre Philharmonique de Londres, Choeur De Glyndebourne, Willard White : Baryton (voix), Cynthia Haymon : Soprano, Divers