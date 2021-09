Relax! en compagnie de la mezzo-soprano Lucile Richardot

Nous recevons aujourd'hui Lucile Richardot à l'occasion de son concert au Festival d'Ambronay le 17 septembre. En première partie, portrait du pianiste Vadym Kholodenko pour son concert ce jeudi 9 septembre au Festival Piano aux Jacobins. Et en disque de légende : Un Requiem allemand de Brahms.

Lucile Richardot est notre invitée !

La chanteuse Lucile Richardot surprend par la variété des répertoires qu'elle interprète, avec une approche des styles très souple mais à la fois très approfondie. Sa plasticité vocale et ses couleurs contraltos font de sa voix à la personnalité propre, une voix atypique et personnelle. Formée à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis au CRR de Paris en musique ancienne, elle fonde en 2012 son ensemble, Tictactus, avec deux amis théorbistes. Lucile Richardot prête sa voix du répertoire médiéval jusqu’au contemporain. Elle chante très régulièrement avec des ensembles tels que, entres autres, Correspondances, le Poème Harmonique, les Arts Florissants, Pygmalion, l'Ensemble Intercontemporain, La Tempête... Elle consacre aussi une partie de sa carrière de soliste à l'opéra baroque, notamment dans les pages de Vivaldi, Monteverdi, Scarlatti, Haendel, Purcell, sous les directions de Sir John Eliot Gardiner et Thibault Noally.

Lucile Richardot donnera un concert le vendredi 17 dans le cadre du Festival d'Ambronay

Portrait de Vadym Kholodenko, pianiste ukrainien

Vadym Kholodenko sera en concert le jeudi 9 septembre dans le cadre de Piano aux Jacobins, en direct sur France Musique

Disques de légende : Un Requiem allemand de Brahms / Collection Références (Emi)