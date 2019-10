Hommage à Jessye Norman, Disque de légende : All'Improvviso de Christina Pluhar

La variété du répertoire de Jessye Norman était sidérante : il s'étendait sur trois siècles de musique, dans toutes les langues, du baroque (Haendel, Rameau) au XXe siècle en passant par Mozart, Schubert, Wagner, Mahler...

Jessye Norman était aussi très engagée pour les droits civiques des Afro-américains, ayant beaucoup souffert pendant son enfance de la ségrégation encore en vigueur jusque dans les années 1960 dans son état natal, la Géorgie.

Alain Duault (journaliste, écrivain)

(journaliste, écrivain) Au téléphone : Jean-Pierre Brossmann (ancien dir de l'Opéra de Lyon et du Théâtre du Châtelet de Paris) et Pierre Collet (attaché de presse)

"Il y avait une densité extraordinaire dans cette voix... Je n'ai jamais entendu une longueur de souffle aussi étonnante ! Un ambitus extraordinaire... On était tout de suite dans un bain, qui était fait bien sûr de crème, mais il y avait du cognac dans cette crème ! Il y avait une âpreté qui n'était jamais anguleuse, et au fond, sa voix lui ressemblait. Tout était grand en elle, la bouche, les rires, le regard, et tout ressemblait à sa voix, chaque geste avait cette même densité... Tout était lent. C'était un vaisseau qui entrait en scène, et c'était extraordinaire !" Alain Duault à propos de Jessye Norman

"Pour moi il y a Maria Callas, et il y a Jessye Norman." Jean-Pierre Brossmann

