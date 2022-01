Dans la discographie de Krystian Zimerman

Aujourd'hui, c'est notre fidèle auditrice Jacqueline qui fait la programmation de cette émission consacrée au pianiste Krystian Zimerman. Et en disque de légende, nous écouterons Henri Ledroit, dans un disque Marc-Antoine Charpentier de 1987.

Krystian Zimerman remporte à 18 ans le premier prix du prestigieux Concours Chopin de Varsovie en 1975. Surtout reconnu comme spécialiste de Chopin, il est également un grand interprète de Brahms, Liszt, Schubert. Particulièrement exigeant quant à ses propres enregistrements, il a, à plusieurs reprises, fait retirer de la vente des disques enregistrés (valses de Chopin, sonates et ballades de Brahms) qui avaient pourtant suscité l'enthousiasme de la critique et du public.

Il a réussi à se forger une aura de pianiste rare et précieux, qui ne donne chaque année qu'une cinquantaine de concerts à travers le monde. Exigence et perfectionnisme maniaques touchent toutes les sphères musicales et extra-musicales. Méticuleux avec ses instruments, il se déplace avec ses propres pianos, démontés et remontés par lui. Il a beaucoup œuvré à jouer le répertoire polonais du 20e siècle.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Disques de légende : Henri Ledroit, dans un disque Marc-Antoine Charpentier de 1987