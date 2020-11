Portrait de Santtu-Matias Rouvali

Au programme aujourd’hui : un portrait du chef finlandais Santtu-Matias Rouvali, étoile montante de la direction d'orchestre. Et à 16h, notre disque de légende : Le Saint Jean-Baptiste de Stradella dirigé par Marc Minkowski.

Percussionniste de formation

Originaire de Lahti, Santtu-Matias Rouvali voit le jour dans une famille de musiciens. Aîné de sa fratrie, ses deux parents jouent au sein du Lahti Symphony Orchestra. Enfant, il apprend les percussions et poursuit son apprentissage à la Sibelius Academy. En tant que percussionniste, il concourt en 2004 à l’Eurovision Young Soloists Finnish Qualifier et se produit avec différents orchestres en Finlande, tels que le Mikkeli City Orchestra, le Lahti Symphony Orchestra, et le Finnish Radio Symphony Orchestra.

Des débuts fracassants dans la direction d’orchestre

C’est à l’âge de vingt-deux ans que Santtu-Matias Rouvali se consacre véritablement à la direction d’orchestre. Dès lors, il franchit les étapes à une vitesse fulgurante. De fameux chefs d’orchestre, des compatriotes, assurent sa formation, notamment à l’Académie Sibelius d’Helsinki : Hannu Lintu, Jorma Panula et Leif Segerstam.

En 2009, Santtu-Matias Rouvali dirige déjà les plus importantes formations d’Europe, auprès desquelles il multiplie les engagements et associations.

Après avoir remplacé au pied-levé un chef du Finnish Radio Symphony Orchestra, il dirige la Tapiola Sinfonietta, dont il devient le principal collaborateur jusqu’à 2014. Invité à diriger le Tampere Philharmonic Orchestra en janvier 2010, il est nommé directeur musical de l’orchestre jusqu’en 2019. Il est également le principal chef invité du Copenhagen Philharmonic ainsi que du Philharmonia Orchestra de Londres (où il succédera à Esa-Pekka Salonen à partir de la saison 2021-2022.) Lors de la saison 2017-2018, il devient par ailleurs le directeur musical du Gothenburg Symphony Orchestra.

Une prometteuse intégrale Sibelius

Chez Alpha, à la tête du Symphonique de Göteborg, où il officie comme chef principal, Santtu-Matias Rouvali nous proposait tout récemment le début fracassant d’une intégrale symphonique (et des poèmes symphoniques) de Sibelius.

