Portrait de Joël Suhubiette

Au programme de notre émission ce lundi : un portrait du chef de chœur français Joël Suhubiette et à 16h, un duo de violonistes de haute volée : Pinchas Zukerman et Itzhak Perlman.

Né en 1962 à Orthez, Joël Suhubiette commence ses études musicales au conservatoire national de région de Toulouse. Il y intègre très vite le département de musique ancienne. À l’université de Toulouse Le Mirail il étudie la musicologie et la direction de chœur avec Alix Bourbon dont il intègre l’ensemble vocal qui lui permet notamment, tout jeune, de chanter sous la direction de Michel Corboz, Jean-Claude Malgoire, Gustav Leonhardt…

De chanteur...

Joël Suhubiette va par la suite débuter sa carrière professionnelle en tant que chanteur avec Les Arts Florissants de William Christie avant de rencontrer, en 1986 Philippe Herreweghe. Pendant douze années, il chante au sein de ses ensembles – La Chapelle Royale et le Collegium Vocale de Gand - avec lesquels il participe à plus de trente enregistrements et découvre toute la diversité du répertoire vocal auquel se consacre le chef belge avec ses deux prestigieux chœurs. Rapidement, Philippe Herreweghe fait de lui son assistant et il se voit confier la préparation du chœur pour les productions et enregistrements pendant une dizaine d'année.

... A chef de choeur

L’Ensemble Jacques Moderne, un ensemble spécialisé dans la musique ancienne

En 1993, Joël Suhubiette prend la direction de l’Ensemble Jacques Moderne, dont le fondateur Jean-Pierre Ouvrard a disparu prématurément à la fin de l’année 1992. Avec cet ensemble, Joël Suhubiette se plonge dans l’univers de la polyphonie a cappella de la Renaissance française, anglaise et espagnole avant d’élargir le répertoire de l’Ensemble aux compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles en accordant une place prépondérante aux œuvres du premier baroque allemand.

Les Éléments, un choeur multi-facette

Dès 1997 avec le chœur de chambre Les Éléments qu'il dirige à Toulouse, il dirige le répertoire a cappella du XIXe et XXe siècle, l’oratorio baroque (Jean-Sébastien Bach, Haendel…) classique (Mozart, Haydn…) et commande un grand nombre d’œuvres à des compositeurs d’aujourd’hui. Il interprète également Stravinsky, Poulenc, Britten, Dallapiccola, Berio, Mantovani ou encore Dusapin.

Disques de légende : Duos pour deux violons par Pinchas Zukerman et Itzhak Perlman

