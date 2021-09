Cette année-là... 1824 en musique !

Aujourd'hui, découverte en musique de l'année 1824, date de création de la 9e de Beethoven notamment. Dans Disques de Légende, un disque miraculeux, avec les chanteurs Elisabeth Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau dirigés par George Szell dans des lieder de Mahler : Le Cor enchanté de l'enfant.

L'année 1824 est marquée par la création de la 9e de Beethoven, mais pas seulement... Au milieu des années 1820, Schubert a 27 ans et est très peu connu. Le quinquagénaire Beethoven, lui, jouit désormais d'une grande reconnaissance et est déjà une référence monumentale de la musique sérieuse, rébarbative aussi, une sorte de monument hautain qui il faut le dire ennuie passablement à cette période. Celui qui domine vraiment les années 1820, c'est Rossini, qui, à seulement 32 ans, est déjà considéré comme le grand compositeur européen depuis son Barbier de Séville, et dont l'ouvrage de Stendhal à son sujet ne viendra que renforcer sa notoriété. En août 1824, il deviendra notamment directeur du Théâtre-italien. La vague rossinnienne et belcantiste s'étend, à tel point qu'un compositeur comme Meyerbeer usera lui aussi du belcanto à la Rossini : son Croisé en Égypte rencontrera un succès tel qu'il sera invité en France, deviendra l'un des grands représentants de la bourgeoisie parisienne, et le premier représentant de l'opéra à la française.

Quelques-unes des œuvres marquantes de l'année 1824 :

Franz Schubert (1797-1828), Octuor en Fa Maj ou le Quatuor a cordes nº14 en ré min

