Olivier Latry, à l'orgue de Notre-Dame

Olivier Latry est encore au programme du jour avec un livre-entretiens, A l'orgue de Notre-Dame qui vient de paraître. Nous écouterons aussi le 1er mouvement de la 7éme de Beethoven, disque évènement de Teodor Currentzis et ferons une longue ballade discographique en compagnie du cubain Jorge Bolet.

A l'orgue de Notre-Dame, Entretiens avec Stéphane Friédérich aux éditions Salvator

, © Salvator

Qui n'a pas été un jour saisi par la musique de l'orgue en entrant dans une cathédrale ou une simple église de campagne ? Orchestre à lui tout seul, si proche de la voix humaine, expression de la prière et de la beauté, l'orgue semble faire renaître à l'infini les brillants musiciens du passé, tout en s'ouvrant à la création par l'improvisation et les nombreuses œuvres que lui dédient les compositeurs d'aujourd'hui. Depuis plus d'une trentaine d'années, Olivier Latry est l'un des trois organistes titulaires du grand orgue de Notre-Dame de Paris, instrument qui a miraculeusement échappé à l'incendie du printemps 2019. En dialoguant avec Stéphane Friédérich, il nous fait partager la passion communicative qui l'habite. Découvrons ce lien étroit qui s'établit entre l'art musical et la liturgie ou entre la foi et l'esthétique, mais aussi les différentes facettes d'un métier pas comme les autres : pour Olivier Latry, la vocation de l'organiste est avant tout celle d'un « passeur de souffle », d'un « passeur du Souffle ». Entretiens avec Stéphane Friédérich

Disque de la semaine : Beethoven, Symphonie n°7 de Teodor Currentzis

, © Sony

Disques de légende : Ariodante de Handel par Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre