Portrait d'Igor Markevitch

Aujourd'hui dans Relax!, portrait du chef Igor Markevitch. Et en disque de légende, nous écoutons La Belle Helene d’Offenbach par Michel Plasson.

Igor Markevitch vient d’une famille issue de la grande aristocratie ukrainienne, puis russe, et fortement tournée vers les arts et la musique. En 1912, la famille s’installe en Suisse. Markevitch fait la connaissance d'Alfred Cortot, qui le trouve tellement doué qu’il le fait venir à Paris à l’Ecole Normale à ses frais – c’est là qu’il rencontre Nadia Boulanger. A 16 ans, il se lie avec Serge de Diaghilev, qui fait jouer ses premières pièces. C'est dans ces quelques années qu'il s'oriente définitivement vers la direction. Cette vie atypique et sa personnalité rare en font un des chefs des plus originaux. A la sortie de la guerre, il s'installe en Italie, prend la nationalité italienne, et épouse la duchesse richissime Topazia Caetani – grande héritière de la noblesse romaine.

Sa carrière de chef débute réellement dans les années 1950, avec l’Orchestre Lamoureux et l’Orchestre Philharmonique de Berlin qu’il a tous deux dirigés. Ce chef moderne excelle durant toute sa carrière dans la musique du 20e siècle.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Disques de légende : La Belle Helene d’Offenbach par Michel Plasson