Portrait du chef Yannick Nézet-Séguin, Cecilia Bartoli interprète Vivaldi

On dresse le portrait du chef Yannick Nézet-Séguin qui dirigera “La Femme sans ombre” de Richard Strauss ce soir-même ainsi que la cinquième Symphonie de Mahler demain au Théâtre des Champs-Elysées.

Yannick Nézet-Séguin naît le 6 mars 1975 à Montréal et étudie le piano, la direction, la composition et la musique de chambre au Conservatoire de musique du Québec, puis la direction chorale au Westminster Choir College à Princeton dans le New Jersey.

Yannick Nézet-Séguin s'attache depuis le début de sa carrière à démocratiser le répertoire classique. Précurseur, il oeuvre en ce sens dès sa première prise de fonction lorsqu’il prend, à 25 ans, la direction artistique de son tout premier orchestre : l’Orchestre métropolitain de Montréal. Fait rarissime, il en a été nommé il y a peu chef à vie.

Aussi à l'aise à l'opéra qu'au concert, Yannick Nézet-Séguin est aujourd’hui l'un des chefs les plus actifs et les plus demandés et au monde. Chef honoraire de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam dont il a été Directeur musical de 2008 à 2018, il est également directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie depuis 2012 et directeur musical du Metropolitan Opera de New York depuis 2018.

Prochaines dates de concert

Lundi 17 février - La femme sans ombre de Richard Strauss au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

France Musique diffuse ce concert le 16 mai à 20h

Mardi 18 février - La cinquième Symphonie de Gustav Mahler au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

