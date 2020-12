Un trésor à saisir

Aujourd'hui, c'est un Relax qui ne donne pas son nom ! L’énigme de cette programmation musicale pourra être l'identification d'un compositeur ou la genèse d’une œuvre. Chaque musique commentée sera à la fois un plaisir... et un indice. Y aura-t-il des gagnants ?

Pour rêver, frissonner, s’évader, Lionel Esparza vous a concocté un coffre au trésor musical ! À vous de rassembler énigmes et indices pour tenter de remporter le coffret Masters of The German Baroque du label Ricercar.

Au menu : le Ziemlich langsam - pour violon violoncelle et piano de Schumann par le Beaux Arts Trio, Pelléas et Mélisande par Roger Désormière, une Mazurka de Chopin par Arthur Rubinstein et Fauré revu par Charles Panzera. Également dans Relax, le coup de cœur de Lionel Esparza : le chef-d’œuvre d'Haydn : "Die Schöpfung" par Giovanni Antonini, enregistré en 2019 avec le Chœur de la Radio bavaroise et Il Giardino Armonico.

Disques de légende : Debussy par Rattle