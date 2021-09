Relax ! en compagnie de la chanteuse Véronique Gens

Première partie d'émission avec une nouvelle série consacrée aux disques oubliés de l'été, puis seconde partie en présence de Véronique Gens pour évoquer, entre autres, le disque "Passion" sorti le 27 août.

Après avoir étudié le chant au conservatoire d'Orléans dans la classe de Jacqueline Bonnardot, Véronique Gens rencontre William Christie et chante dans les chœurs des Arts florissants, puis comme soliste. Elle fait ses débuts, au milieu des années 1980, dans le répertoire baroque qu'elle a dominé pendant plusieurs années.

La chanteuse s'est par la suite éloignée de ce répertoire et s'est construit une réputation internationale. Son répertoire est composé des plus grands rôles mozartiens, dont Donna Elvira dans Don Giovanni, présenté par Peter Brook et Claudio Abbado au Festival d’Aix en Provence, qui lui a permis de se faire connaitre dans le monde entier.

En plus d’un large répertoire de pièces classiques, Véronique Gens donne de nombreux concerts et récitals de mélodies françaises dans le monde entier, se produit sur les plus grandes scènes lyriques du monde et chante sous la direction de prestigieux chefs d’orchestre.

Aujourd'hui, avec le disque "Passion", Véronique Gens retourne à ses premiers amours baroques, accompagnée par Louis-Noël Bestion de Camboulas, l’ensemble les Surprises et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles.

Disque de légende : "Le Messie" de Haendel dirigé par René Jacobs