Au concert !

Aujourd'hui, Relax! revient sur les prochaines actualités des concerts, avec notamment ce soir le London Symphony Orchestra à La Philharmonie de Paris, ou la première de Roméo et Juliette à l'Opéra Comique. Et en disque de légende, la Fantaisie en fa mineur de Schubert par Britten et Richter.

Aujourd'hui dans Relax!, actualités des concerts à venir !, © Affiche Roméo et Juliette à l'Opéra Comique, du 13 au 21 décembre / Opéra Comique