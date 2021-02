A la Une du magazine Diapason : Mozart & Bach, Ivry Gitlis...

Au sommaire du dernier Diapason, un dossier sur l'influence tardive de Bach sur la musique de Mozart, un hommage au violoniste Ivry Gitlis, et l'œuvre du mois : les Sonates du Rosaire de Biber. Et à 16h, on écoute un volume de l'intégrale des Messes de Josquin des Prés par les Tallis Scholars...

Détail de la couverture du magazine Diapason : "Ce que Mozart doit à Bach", "Ivry Gitlis, adieu à une légende du violon", "Témoignages : cinq musiciens face à la crise", "Sonates du Rosaire : le chef-d'œuvre de Biber enfin décrypté", © Diapason / Février 2021