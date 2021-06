Portrait de la soprano finlandaise Karita Mattila et présentation du sommaire du dernier Classica

Au programme de cette émission : après un portrait de la soprano finlandaise Karita Mattila, retour sur le sommaire du dernier Classica dont Jordi Savall fait la couverture, et où Bertrand Chamayou, Claudio Arrau et La Symphonie en ut de Bizet sont mis à l'honneur.

Disco-portrait de la soprano finlandaise Karita Mattila

Karita Mattila débute en 1986 au Covent Garden de Londres dans des opéras de Mozart : Cosi fan tutte (Fiordiligi), La Flûte enchantée (Pamina), Les Noces de Figaro (la Comtesse) et dans le rôle d'Agathe du Freischütz de Carl Maria von Weber. Elle chante dans les plus prestigieuses salles des États-Unis, au Staatsoper de Vienne, au Bayerische Staatsoper à Munich et à l'opéra de Hambourg où elle chante Fiordiligi en 1991.

Elle enregistre chez Philips un certain nombre de récitals et d'opéras, mais sa carrière ne prend son envol qu'à partir de 1996. Elle interprète Elsa von Brabant dans Lohengrin de Richard Wagner à l'Opéra Bastille en novembre-décembre 1996 sous la direction de James Conlon puis reprend Élisabeth en mars-avril à l'Opéra de Lyon. Londres l'affiche encore en mars 1997 dans Elsa avec Valery Gergiev à la direction musicale. En septembre 2009, Karita Mattila ouvre la saison du Metropolitan Opera de New York avec Tosca, dans la mise en scène de Luc Bondy.

Considérée aujourd'hui comme l'une des grandes sopranos lyriques, elle se produit sur les plus grandes scènes lyriques et aborde avec la même aisance le répertoire italien et allemand.

Au sommaire du Classica du mois de juin :

COUVERTURE : Jordi Savall

HOMMAGE : Claudio Arrau, 30 ans après

ÉCOUTE EN AVEUGLE : Symphonie en ut de Bizet

DANS L'INTIMITÉ DE : Bertrand Chamayou

Disques de légende : Prévin conduit Korngold