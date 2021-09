Hommage à Michel Corboz et portrait discographique de la pianiste Simone Dinnerstein

Hommage au chef d'orchestre et de chœur suisse Michel Corboz qui s'est éteint le 2 septembre dernier, puis portrait discographique de la pianiste Simone Dinnerstein. Cette semaine, tous les disques de légende seront issus de la collection Références d'André Tubeuf, avec aujourd'hui : Didon et Enée.

Hommage à Michel Corboz

Le chef de chœur et d'orchestre fribourgeois Michel Corboz est décédé à l'âge de 87 ans, a-t-on appris ce vendredi matin. Né en 1934 à Marsens, dans le district de la Gruyère en Suisse dans une famille de chanteurs, Michel Corboz se forme au Conservatoire de Fribourg où il étudie le chant et la composition. Très vite, à seulement 27 ans, il est attiré par la direction et fonde l'Ensemble vocal de Lausanne et l'Ensemble instrumental de Lausanne. En 1964, il rencontre Michel Garcin, directeur artistique de la firme de disque Erato. Cette rencontre sera décisive pour la suite de sa carrière au plan international. C'est avec ce label français qu'il enregistre en effet ses plus grands succès : la musique de Claudio Monteverdi, de Bach, et en particulier la "Messe en si" qu'il enregistre plusieurs fois, mais aussi des musiciens postérieurs à l'époque baroque comme Joseph Haydn, Franz Schubert ou Johannes Brahms. En 1969, il devient chef titulaire du Choeur Gulbenkian à Lisbonne avec lequel il explore en particulier le répertoire symphonique.

Portrait discographique de la pianiste Simone Dinnerstein

La pianiste américaine Simone Dinnerstein attire d’abord l’attention du grand public en 2007 grâce à son enregistrement desVariations Goldbergde Bach. Depuis cet enregistrement, sa carrière d'interprète est bien remplie. Elle réalise dix albums, qui ont tous été en tête des charts classiques du Billboard, avec un répertoire allant de Beethoven à Ravel. Philip Glass composera notamment son Concerto pour piano n° 3 pour elle, co-commandé par douze orchestres américains et canadiens.

Simone Dinnerstein sera en concert ce mercredi 8 septembre au 42e Festival Piano aux Jacobins

Disques de légende : Didon et Enée de Purcell par la soprano Kirsten Flagstad et le Mermaid Orchestra dirigé par Geraint Jones / Collection Références