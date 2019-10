Relax ! en compagnie d'Emmanuel Pahud

Invité : Emmanuel Pahud

Emmanuel Pahud est un des grands représentants de la flûte française en Europe. Flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin depuis presque trente ans, il arrive à conjuguer carrière de musicien d'orchestre et carrière de soliste international. Toujours soucieux de rester en contact avec son époque, il passe régulièrement des commandes auprès de compositeurs. Son disque "Dreamtime" témoigne de cette volonté de faire dialoguer musique ancienne et musique moderne. De Mozart à Penderecki, de Reinecke à Takemitsu, Emmanuel Pahud a réuni quelques partitions que rien ne rapproche sauf l’idée du rêve et de la poésie. Il y a quelque chose d'impalpable dans chacune de ces oeuvres. Ces partitions, selon les mots du musicien, “expriment et donnent forme aux visions les plus personnelles, spirituelles ou oniriques des compositeurs.” Ces oeuvres ont une dimension « peuplée d’incantations et de prières, dans laquelle l’imagination est tissée puis dénouée et où le désir suscite l’imagination. »

A 16h : Disques de légende : Don Pasquale de Donizetti dirigé par Riccardo Muti