Le ténor Franco Corelli

Le 29 octobre 2003 disparaissait le ténor italien Franco Corelli. Dix-sept ans plus tard, nous revenons sur la carrière de ce grand chanteur, partenaire de la Callas, Renata Tebaldi ou encore Birgit Nilsson.

Franco Corelli (1921-2003)

Né dans une famille d'ouvriers sur chantiers navals, Franco Corelli était destiné à devenir ingénieur. Préférant suivre sa vocation plutôt que la voie que lui avaient tracé ses parents, il commence à étudier le chant au conservatoire. Or, ni les méthodes ni les professeurs ne lui conviennent si bien qu'il quitte rapidement l'établissement pour apprendre grâce aux disques ! Corelli travaille seul en écoutant les enregistrements de Caruso - première grande star du disque.

Cette apprentissage quasiment autodidacte fait de Corelli l'un des tout premiers artistes à se former grâce à la technologie - encore relativement nouvelle - de l’enregistrement sonore. Avec son parcours atypique, sa carrière commence donc sur le tard : il remporte son premier concours à 30 ans.

Corelli se distingue aussi par une personnalité difficile : victime d'un trac quasi maladif, extrêmement exigeant au travail, son caractère de "divo" lui vaut des relations compliquées avec ses partenaires. Mais on lui pardonne généralement son tempérament difficile, sa voie exceptionnelle et sa grande beauté jouant en sa faveur. Preuve de son exigence, le ténor épouse une chanteuse, qui devient par la suite son agent.

En 25 ans de carrière, de 1950 au milieu des années 70, Corelli aura côtoyé les plus grandes cantatrices, parmi lesquelles La Callas, Renata Tebaldi ou encore Birgit Nilsson.

